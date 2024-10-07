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07 октября, 10:06

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ТАСС: экс-замминистра обороны Иванову предъявлено новое обвинение

Экс-замминистра обороны Иванову предъявлено новое обвинение

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Новое дело связано с хищением у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей с помощью вывода средств на счета иностранных компаний "Туринвест сервисиз лимитед" (Гонконг) и "Фромарк инвестментс лимитед" под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты, а также с растратой около 200 миллионов рублей при покупке через "Туринвест сервисиз лимитед" – дочернюю структуру Минобороны – двух паромов для Керченской переправы.

При этом, как уточнил агентству источник в полиции, следственные мероприятия по данному делу уже завершены.

Иванова задержали в конце апреля этого года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Спустя время в СИЗО отправили Сергея Бородина, Александра Фомина и экс-подчиненного Иванова Антона Филатова, которого заключили под стражу за растрату.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны РФ по причине утраты доверия.

Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест

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