ТАСС: СК изъял более 30 единиц оружия в доме экс-замминистра обороны Иванова

23 января, 06:16Политика
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Сотрудники Следственного комитета изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия во время обыска в доме бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что среди изъятого оружия есть охотничьи и наградные винтовки. Все они были отправлены на баллистическую экспертизу.
Адвокат Иванова Денис Балуев заявил, что данное оружие является легальным и оформлено на экс-замминистра официально.
"У нашего подзащитного действительно имеется оружие, однако все единицы хранились им на законных основаниях, в установленном законом порядке, и были официально на него оформлены", – подчеркнул правозащитник.
Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Его задержали в конце апреля 2024 года.
Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, затем ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.
Спустя время СК объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба превышает 4 миллиарда рублей.
Басманный суд в Москве продлил арест Иванову до 23 марта 2025 года.
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