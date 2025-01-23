ТАСС: СК изъял более 30 единиц оружия в доме экс-замминистра обороны Иванова

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сотрудники Следственного комитета изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия во время обыска в доме бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что среди изъятого оружия есть охотничьи и наградные винтовки. Все они были отправлены на баллистическую экспертизу.

Адвокат Иванова Денис Балуев заявил, что данное оружие является легальным и оформлено на экс-замминистра официально.

"У нашего подзащитного действительно имеется оружие, однако все единицы хранились им на законных основаниях, в установленном законом порядке, и были официально на него оформлены", – подчеркнул правозащитник.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Его задержали в конце апреля 2024 года.

Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, затем ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СК объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба превышает 4 миллиарда рублей.

Басманный суд в Москве продлил арест Иванову до 23 марта 2025 года.