Экс-замминистра Иванов отправлял похищенные средства на счета родственников

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов хранил похищенные деньги на счетах своих родителей, а также бывшей супруги и матери его малолетней дочери. Это следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Таким образом, Иванов скрывал свое участие в коррупционных преступлениях, переоформляя имущество на родственников.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В конце июня он был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, а в начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному в окончательной редакции обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба составляет свыше 4 миллиардов рублей.

