ТАСС: новые эпизоды могут появиться в деле экс-замглавы Минобороны Иванова

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В дело бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и крупной взятке, могут быть включены новые эпизоды, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В ходе расследования выяснилось, что Иванов мог совершать преступления, помимо тех, в которых ему уже предъявили обвинение. Речь идет о событиях других периодов времени, говорится в одном из документов.

Вместе с тем Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста, который был наложен на 42 счета в банках по делу Иванова. По данным РИА Новости, которые ссылаются на материалы дела, арест будет действовать еще 3 месяца, до 23 марта 2025 года, с сохранением установленных ранее запретов.

По данным ТАСС, суд также арестовал маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577 Иванова, а также 23 автомобиля, которые принадлежат ему и его близким, следует из материалов дела.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия.

В начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному в окончательной редакции обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба составляет свыше 4 миллиардов рублей.