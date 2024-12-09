Бастрыкин напомнил о тайне следствия по делу Иванова

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Глава СКР Александр Бастрыкин не стал озвучивать в интервью РИА Новости детали дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в коррупции, указав на тайну следствия.

Бастрыкин напомнил, что экс-замминистра обороны проходит по делу о получении взятки.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия.

В начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному в окончательной редакции обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба составляет свыше 4 миллиардов рублей.

