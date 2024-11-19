Завершено расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова о растрате

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Завершено расследование уголовного дела экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с хищением 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц" и растратой 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Мурад Мусаев.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия.

В начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал. Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны о завершении следственных мероприятий.

