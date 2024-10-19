Следователи должны получить результаты 11 экспертиз по делу экс-замминистра Иванова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следователи должны получить результаты 11 экспертиз по уголовному делу о взятке экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Помимо этого, специалисты должны будут завершить осмотры изъятых предметов и документов, а затем на основании полученных данных провести дополнительные допросы свидетелей и обвиняемых. Также следователи планируют истребовать в полном объеме материалы исполненных поручений из ФСБ России.

После того как все доказательства по данному делу будут получены, ранее предъявленные обвинения изменят и дополнят при наличии соответствующих оснований.

Иванова задержали в конце апреля этого года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Спустя время в СИЗО отправили Сергея Бородина, Александра Фомина и экс-подчиненного Иванова Антона Филатова, которого заключили под стражу за растрату.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны РФ по причине утраты доверия.

7 октября Иванову предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Оно связано с хищением у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей с помощью вывода средств на счета иностранных компаний "Туринвест сервисиз лимитед" (Гонконг) и "Фромарк инвестментс лимитед" под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты, а также с растратой около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

При этом бывший замминистра обороны отказался признавать свою вину. Позже Следственный комитет России объявил Иванову и стороне защиты об окончании следственных действий по данному делу.

