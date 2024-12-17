Арест экс-замминистра обороны Иванова продлен на три месяца

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд в Москве продлил арест экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взятках, до 23 марта 2025 года, сообщает РИА Новости.

На заседании присутствовали родственники Иванова, в том числе его маленькая дочь. Встреча прошла в закрытом формате, так как это запросил следователь.

Защита Иванова выразила несогласие с данным решением и потребовала проведения открытого судебного процесса. Адвокат Мурад Мусаев решительно выступил против режима секретности, который применяется в ходе следствия.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Его задержали в конце апреля 2024 года.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, а в начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба составляет свыше 4 миллиардов рублей.