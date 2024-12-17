Суд продлил арест бизнесмену Бородину по делу Иванова о взятках

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Басманный суд Москвы продлил арест до 23 марта бизнесмену Сергею Бородину по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о взятках, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя. Дело слушалось в закрытом режиме.

Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Иванова задержали в конце апреля 2024 года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В конце июня он был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, а в начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному в окончательной редакции обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба составляет свыше 4 миллиардов рублей.

