Активы более чем на 2,5 млрд рублей арестованы по делу экс-замглавы МО Иванова

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичные суды и органы следствия наложили арест на имущество бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, а также активы семьи, общая стоимость которых превысила 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что соответствующие меры правоохранители приняли в рамках расследования уголовного дела о коррупции, возбужденного в отношении Иванова.

При этом данная сумма включает размер арестованных банковских счетов, а также стоимость раритетных автомобилей и мотоциклов, коллекции дорогостоящих часов и недвижимости.

В частности, правоохранители наложили ограничительные меры на 23 автомобиля, в том числе на американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска, а также 11 земельных участков. Под арест также попал принадлежавший Иванову катер.

В материалах дела уточняется, что часть арестованной недвижимости оформлена на юридические лица, а некоторые земельные участки находятся на территории Подмосковья в районе Рублево-Успенского шоссе.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Его задержали в конце апреля 2024 года.

Он был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, затем ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Иванов свою вину не признал.

Спустя время СК объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба превышает 4 миллиарда рублей.

Басманный суд в Москве продлил арест Иванову до 23 марта 2025 года.