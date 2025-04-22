ТАСС: экс-замминистра обороны Булгаков дал показания по делу Иванова о растрате

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Мосгорсуд допросил бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, по делу другого экс-замглавы МО Тимура Иванова, которого обвиняют в растрате и легализации средств банка "Интеркоммерц". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Во время допроса Булгаков подтвердил, что приобретение двух паромов для Керченской переправы, ставших предметом спора, было необходимо для обороны полуострова. Он добавил, что их отбором занималось непосредственно Минобороны и лично Иванов.

По данным агентства, после допроса Булгаков послал "воздушный поцелуй" Иванову, после чего правоохранители доставили его обратно в следственный изолятор.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля 2024 года.

В конце июня Иванов был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, а в начале октября ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. При этом Иванов свою вину не признал.

Спустя время СКР объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий. Согласно предъявленному обвинению, Иванову вменяют две растраты, совершенные в особо крупном размере, а также легализацию средств, принадлежащих банку "Интеркоммерц". Общая сумма ущерба составляет свыше 4 миллиардов рублей.

18 апреля Мосгорсуд продлил арест Иванову на три месяца, до 23 июля. Кроме того, арест был продлен бизнесмену Александру Фомину и предпринимателю Сергею Бородину. Судебные заседания прошли в закрытом формате.

В свою очередь, Булгакова задержали 26 июля прошлого года, после чего он был арестован по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

В начале августа экс-замглавы оборонного ведомства РФ предъявили обвинение в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей. Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Булгаков фигурирует в деле о некачественном питании для ВС РФ. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене.