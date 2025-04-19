19 апреля, 05:45Политика
Экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова проверяют на причастность еще к трем преступлениям
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Следователи проверяют экс–замминистра обороны Тимура Иванова на причастность к еще трем преступлениям. На него могут возбудить три новых уголовных дела, сообщает ТАСС.
В настоящее время правоохранительные органы осуществляют проверку в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного за взятки и растраты, касательно его возможной причастности к трем дополнительным преступлениям. При этом адвокаты обвиняемого отказались комментировать агентству данную информацию.
Также стало известно, что 18 апреля предприниматель Сергей Бородин согласился сотрудничать со следствием и обязался дать показания против Тимура Иванова о совершении им еще двух преступлений.
Напомним, Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля 2024 года. Он уволен с должности по причине утраты доверия. Иванов свою вину в растрате и легализации средств "Интеркоммерца" не признал.
Басманный суд продлил арест замминистра обороны Иванову до 23 сентября