Экс-замглавы Минобороны Иванов в суде не признал вину по делу о растрате

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов в ходе заседания не признал вину в растрате, передает ТАСС со ссылкой на данные Мосгорсуда.

Аналогичной позиции придерживается и второй фигурант – его бывший подчиненный Антон Филатов.

Обоим вменяют хищение около 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц". Однако организатором всех преступных деяний гособвинение считает Иванова.

По словам прокурора, выведя последнюю сумму, итоговая сумма хищений по всем эпизодам составила 4,1 миллиарда рублей.

В свою очередь, РИА Новости, ссылаясь на представителя гособвинения, уточнило, что разница в стоимости при продаже паромов составила 216 674 489,79 рубля.

Речь идет о разнице между рыночной ценой и той суммой, за которую паромы "Агиос Лаврентиус" и "Мария Елена" в итоге были проданы. Также следствие выяснило, что на момент совершения преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал должность руководителя "Оборонлогистики" и подчинялся Иванову.

В конце заседания Мосгорсуд решил закрыл процесс по делу Иванова. На этом настаивал прокурор из-за выступления Филатова, который указал на фактические ошибки в представленных обстоятельствах.

Гособвинитель перебил его, заявив, что тот разглашает секретную информацию о покупке паромов в обход санкций. Тем не менее защита назвала эти сведения открытыми для всех и указала, что прокурор сам упоминал о ней в обвинительном заключении.

Помимо этого, судья попросил покинуть зал супругу Иванова Марию Китаеву, которая засмеялась после заявленного следователем ходатайства.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Его задержали в конце апреля 2024 года.

Он был уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия, затем ему предъявили обвинение в растрате денежных средств в особо крупном размере. Спустя время СК объявил экс-заместителю министра обороны об окончании следственных мероприятий.

Басманный суд в Москве продлил арест Иванову до 23 апреля 2025 года. Также он был продлен двум фигурантам дела в отношении Иванова – бизнесменам Сергею Бородину и Фомину.