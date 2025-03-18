Суд в Москве продлил арест экс-замглавы Минобороны Иванову

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Басманный суд Москвы продлил бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову срок ареста еще на месяц – до 23 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные судебной инстанции.

Также арест был продлен двум фигурантам дела в отношении Иванова – бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину. После этого решение о продлении меры пресечения будет принимать Мосгорсуд, где уже рассматривается дело Иванова о растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц".

В ходе заседания также выяснилось, что у Иванова на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, он разведен и имеет три высших образования. Кроме того, адвокаты предоставили его положительную характеристику из Минобороны и информацию о том, что его заграничный паспорт находится в ведомстве.

Кроме того, суд в течение 15 минут оглашал список наград Иванова. После того как были перечислены все регалии, следователь заявил, что в уголовном деле имеется ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве. Он считает, что процесс должен пройти в закрытом от журналистов режиме. Следователя поддержал прокурор, однако адвокаты настаивали на открытом судебном разбирательстве. Суд, выслушав все стороны, согласился с закрытым заседанием.

Иванов, курировавший в Минобороны России работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля 2024 года. Он уволен с должности замминистра обороны по причине утраты доверия. Иванов свою вину в растрате и легализации средств "Интеркоммерца" не признал.