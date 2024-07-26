ТАСС: экс-замминистра обороны Булгакова заподозрили в растрате средств

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков подозревается в растрате средств в особо крупном размере. Если его признают виновным, то Булгакову грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сказано в материалах дела, передает ТАСС.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, экс-замминистра обороны РФ, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат". Для этого была организована система поставки в войска некачественных сухих пайков по завышенным ценам. Так, говядина заменялась свининой и курятиной, тем самым энергетическая ценность рациона питания занижалась.

"При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции", – уточнили в правоохранительных органах.

Сейчас следователи проводят проверку руководства комбината в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. При этом трое фигурантов этого дела были заключены под стражу еще в апреле, а именно гендиректор предприятия Валерия Ковалевич и две другие сотрудницы – Александра Михаленко и Эльвира Смирнова.

Кроме того, как сообщил источник в полиции, Булгаков лоббировал также заключение министерством обороны РФ контрактов с некоторыми коммерческими структурами, за что получал "откаты".

26 июля Булгаков был задержан, а затем арестован по делу о коррупции. По данным спецслужб, Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. В ФСБ уточнили, что сейчас проводятся следственные действия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности.

В конце апреля был задержан экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Свою вину он не признал. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также были отправлены в СИЗО Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего заключили под стражу за растрату средств.

