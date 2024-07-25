Суд Москвы арестовал главу военно-строительной компании МО РФ Белкова

Фото: телеграм-канал Mash

Тверской суд Москвы заключил под стражу главу военно-строительной компании МО РФ Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По версии следствия, он превысил свои полномочия, когда выполнял гособоронзаказ о поставке, монтаже и пусконаладке томографа в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. За это ему грозит до 10 лет колонии.

МВД РФ запросило арест Белкова 25 июля. Военно-строительная компания занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов министерства обороны России.

В июле 2024 года в отношении фирмы Минобороны России подало 23 иска на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков.