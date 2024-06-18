Суд в Москве приговорил к 12 годам колонии экс-главу "Автодора" Кельбаха

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Тверской суд Москвы назначил 12 лет колонии общего режима экс-председателю правления госкомпании "Автодор" Сергею Кельбаху по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье в 2014–2018 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из зала суда.

Суд также взыскал с него почти 2 миллиарда рублей в пользу Минтранса. При этом сторона обвинения запрашивала для Кельбаха 14 лет колонии общего режима. Экс-главу госкомпании, который все это время находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

СК РФ возбудил дело против Кельбаха еще в 2019 году. По данным следствия, в 2017 году он незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более 2 миллиардов рублей, а двумя годами ранее эта же организация по его поручению получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.

Другой эпизод касается незаконной выплаты еще одной компании 132 миллионов рублей за разработку документации по кольцевой автодороге. Как определило следствие, эти работы не были предусмотрены федеральной целевой программой.

