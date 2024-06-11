Суд назначил 9 лет колонии экс-коммунальщику МО РФ за взятку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Преображенский суд Москвы приговорил экс-начальника филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ Сергея Харитонова к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки суммой в 65 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления на 5 лет.

Кроме того, виновным признали его бывшего заместителя Романа Митюрева с аналогичным лишением прав на 4 года. Он проведет в колонии 8 лет. Суд также взыскал в доход государства 30 миллионов рублей.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу об особо крупной взятке. В данный момент его заключили под стражу на срок 1 месяц 29 суток, под арестом Вахрин пробудет до 6 августа.

