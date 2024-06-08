Суд арестовал замглавы Тюменской области Вахрина по делу об особо крупной взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, который проходит обвиняемым по делу о получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС рассказали представители пресс-службы суда.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вахрина Вячеслава Михайловича на срок 1 месяц 29 суток", – рассказали в суде.

Таким образом, замглавы региона пробудет под арестом до 6 августа.

Следствие вменяет Вахрину преступление, которое предусмотрено статьей УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", уточнили представители суда.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова за взятничество в крупном размере. Под стражей он будет находиться на протяжении месяца и 30 суток, то есть до 4 августа.

Следователи полагают, что он получал взятки в виде денежных средств, различного имущества и незаконного оказания услуг в обмен на общее покровительство и продвижение по службе своего знакомого.

