Фото: телеграм-канал "Советник Лежнев"

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев арестован по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

Его подозревают в хищении бюджетных денег на общую сумму 76 миллионов рублей. Мошенничество связано с ремонтом мостовых сооружений на территории региона, на который были выделены деньги в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" указано в сообщении.

По версии следствия, Лежнев действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение.

Ранее против Лежнева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Советник губернатора был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

До этого восьмерых полицейских осудили в Москве за взятки, которые они получили в обмен на предоставление информации похоронным агентствам об умерших. Суд приговорил пятерых правоохранителей к заключению в колонии строгого режима сроком от 5 до 7 лет. Троим дали от 3 до 5 лет лишения свободы условно.