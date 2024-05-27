27 мая, 16:47Политика
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев арестован
Фото: телеграм-канал "Советник Лежнев"
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев арестован по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.
Его подозревают в хищении бюджетных денег на общую сумму 76 миллионов рублей. Мошенничество связано с ремонтом мостовых сооружений на территории региона, на который были выделены деньги в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" указано в сообщении.
По версии следствия, Лежнев действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение.
Ранее против Лежнева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Советник губернатора был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
До этого восьмерых полицейских осудили в Москве за взятки, которые они получили в обмен на предоставление информации похоронным агентствам об умерших. Суд приговорил пятерых правоохранителей к заключению в колонии строгого режима сроком от 5 до 7 лет. Троим дали от 3 до 5 лет лишения свободы условно.
Замначальника Генштаба РФ Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей