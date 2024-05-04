Экс-участковый в Москве получил четыре года строгого режима за мошенничество

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Бывшего участкового уполномоченного полиции Владимира Герасимчука приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

35-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве и пособничестве в деятельности преступного сообщества, совершенном с использованием своего служебного положения.

В январе 2015 года, занимая должность участкового уполномоченного полиции ОМВД по Пресненскому району Москвы Герасимчук, используя свои служебные полномочия, собирал информацию о собственниках, жильцах и пустующих квартирах, контролировал поступающие в отдел полиции сообщения о происшествиях, связанных с обнаружением тел собственников и жильцов квартир.

Он не предпринимал меры сохранить изъятые документы, разыскать лиц, отсутствующих по месту жительства, не устанавливал их родственников, имеющих право на наследство по закону, а вместо этого проводил фиктивные опознания умерших граждан, чтобы совершать тяжкие и особо тяжкие преступления не только путем придания видимости законности деятельности участников преступного сообщества, но и в целях сокрытия следов совершенных преступлений.

Герасимчук оформлял и выдавал подложные паспорта граждан РФ на имя собственников и жильцов квартир, с фотографиями подконтрольных соучастникам лиц. Тем самым он создавал возможность завладения участниками преступного сообщества правом собственности на имущество и его дальнейшей реализации по своему собственному усмотрению.

Ранее суд вынес приговор по уголовному делу о взятке в отношении бывшего начальника одного из столичных отделов полиции 41-летнего Владимира Пюрвеева и старшего участкового уполномоченного полиции 37-летнего Андрея Мирошниченко.

По данным суда, в июле 2023 года в районный отдел полиции обратился наследник квартиры, которая находится в Новогирееве. По словам наследника, в жилище проживали посторонние граждане. Занимавшийся проверкой по данному факту Мирошниченко отказал в возбуждении уголовного дела

Поэтому Пюрвеев через участкового предложил гражданину продолжить проверку за вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. При получении взятки взяткополучатель и посредник были задержаны