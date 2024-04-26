МВД уволило инспектора ДПС за взятку от подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Инспектора ДПС, который, предположительно, получил взятку от подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева из-за спора о парковке, уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

По их данным, инспектор ДПС УВД по ЮВАО Москвы, который находился на выезде из микрорайона Капотня на МКАД, в 01:00 18 апреля остановил автомобиль "Лада". За рулем машины был мужчина 2001 года рождения, у которого не было при себе автомобильных прав, указали в пресс-службе.

"На передние стекла автомобиля в нарушение требований государственных стандартов была нанесена пленка. Чтобы избежать административной ответственности за допущенные нарушения, в ходе беседы с инспектором водитель передал через посредника денежные средства в размере 30 тысяч рублей путем электронного перевода, после чего продолжил движение", – уточнили в полиции.

В итоге мужчину уволили из МВД за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Ранее столичный суд арестовал инспектора до 18 июня 2024 года. Уточнялось, что мера пресечения была избрана в отношении Дмитрия Бовтунова.

Конфликт произошел 17 апреля во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы. В СК уверены, что Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. В результате, по их данным, последний нанес москвичу удар ножом, а затем скрылся вместе с сообщниками. Мужчина скончался.

Уже 19 апреля правоохранители задержали подозреваемого и несколько его сообщников на территории Ростовской области. В итоге столичный суд арестовал шестерых фигурантов дела: Шахина, его брата, их родственника, дядю и отца главного фигуранта, а также предоставившего преступникам автомобиль. В розыске также находится седьмой обвиняемый по этому делу.

