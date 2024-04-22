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22 апреля, 20:57

Происшествия

Суд арестовал еще одного соучастника убийства москвича из-за парковки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд столицы арестовал очередного фигуранта дела об убийстве москвича Кирилла Ковалева из-за спора о парковке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

Исахана Аббасова обвинили в соучастии в убийстве и заключили под стражу до 18 июня 2024 года. По версии следствия, Исахан предоставил Шахину Аббасову автомобиль Kia K5, на котором он и другие соучастники преступления скрылись за пределами столичного региона.

Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний москвич сделал замечание 21-летнему Шахину из-за неправильно припаркованной машины. В ходе конфликта он ударил Ковалева ножом, из-за чего пострадавший скончался.

Далее нападавший вместе с другими участниками конфликта скрылся, однако 19 апреля правоохранители задержали их в Ростовской области. Ранее также были задержаны отец и дядя главного фигуранта, а также его знакомый.

Позже суд арестовал главного фигуранта уголовного дела, его дядю, отца, а также другого мужчину, который, предположительно, был за рулем одного из автомобилей, на котором скрывались злоумышленники.

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