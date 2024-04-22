Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве

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Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве жителя столицы из-за замечания о парковке. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия.

Аббасов пробудет под стражей минимум до 18 июня.

Сам обвиняемый признал вину лишь частично, так как не был согласен с квалификацией дела. В связи с этим адвокат предлагал ограничиться домашним арестом. Также Аббасов утверждал, что сожалеет о содеянном и не хотел убивать мужчину на парковке.

Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю из-за неправильно припаркованной машины. В ходе конфликта последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Днем 19 апреля Аббасова и еще двух соучастников преступления задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.

