Отец подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки пытался замять дело

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Отец Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке, пытался договориться с родственниками погибшего, чтобы замять уголовное дело. Об этом сообщил следователь на заседании Замоскворецкого суда Москвы, передает РИА Новости.

При этом сам обвиняемый заявил, что сожалеет о содеянном и не хотел убивать мужчину на парковке. Он также утверждает, что возражает против ареста.

"Не желал этого, но так получилось <…> Я виноват сам, другие родственники не знали об этом", – уточнил Аббасов.

Его адвокат подчеркнул, что свою вину обвиняемый признает частично, так как тот не согласен с квалификацией. В связи с этим адвокат предложил ограничиться домашним арестом.

Конфликт из-за неправильной парковки произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний мужчина сделал замечание 21-летнему водителю по этому поводу, поэтому последний несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После подозреваемый скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СКР возбудил уголовное дело. Днем 19 апреля Аббасова и еще двух соучастников задержали в Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.