Подозреваемый в убийстве мужчины из-за парковки в Москве задержан в Ростовской области

Правоохранительные органы задержали 21-летнего Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины из-за замечания о неправильной парковке в Москве. Преступление было совершено 17 апреля, после чего мужчина скрылся, сменив несколько автомобилей. При этом во время обысков в квартире его семьи нашли огромную сумму денег. Что известно о подозреваемом и его жертве – в материале Москвы 24.

Ударил ножом и сбежал

Убийство 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалева произошло у дома на Краснодарской улице в районе Люблино 17 апреля. Мужчина сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову, который припарковал на тротуаре Toyota Camry.

Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения, причем на записи видно, что нападавший был не один.





из сообщения столичного Следкома В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес не менее одного удара ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.

Аббасов скрылся, сменив при этом несколько автомобилей. Один из них – BMW – обнаружили на Новороссийской улице неподалеку от места убийства. Судя по кадрам, опубликованным столичной прокуратурой, в салоне лежали в том числе нож и травматический пистолет.



Мужчину и еще троих соучастников объявили в федеральный розыск. К работе подключили самых опытных специалистов Главного управления уголовного розыска (ГУУР) Московского уголовного розыска (МУР) МВД РФ. Фото подозреваемого загрузили в систему распознавания лиц, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. К розыску возможного убийцы также подключались и столичные байкеры: руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов рассказал телеканалу Москва 24, что мотоциклисты расклеивали листовки по всей стране.

Днем 19 апреля Аббасова задержали в Ростовской области. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК, где следователи приступят к допросу. Кроме того, в скором времени суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что изначально следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве, однако затем его переквалифицировали на более тяжкую – "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Накануне на допрос доставили отца и друга подозреваемого: их, а также дядю молодого человека задержали до избрания меры пресечения.

Помимо этого, при обыске в квартире Аббасова следователи нашли более 44 миллионов рублей и свыше 300 тысяч долларов. Деньги изъяли, чтобы установить их принадлежность и дать оценку законности получения и оборота этих средств, подчеркнули в столичном главке СК.

Сотни штрафов за парковку

За несколько часов до убийства подозреваемый вступал в конфликт из-за парковки с другим местным жителем – видео их разговора появилось в Сети. На вопрос, зачем он заехал на тротуар, Аббасов ответил: "Просто". А на замечание, что здесь ходят люди, сказал: "Ну и что?"

Житель многоэтажки, рядом с которой убили мужчину, рассказал РИА Новости, что 17 апреля возвращался домой в районе 19:30. Подойдя к соседнему подъезду, он увидел компанию молодых людей, но скандала и ссор не услышал.

Затем он зашел в здание на пару минут, а когда выходил обратно, услышал женский крик.





очевидец убийства мужчины на парковке в Москве Я увидел молодого человека, который лежал уже на асфальте... Я подумал, что его ударили... Подошел ближе, а он в крови лежит.

"Безопасный город": 21-летний мужчина убил москвича в ходе конфликта на парковке

Известно, что на Toyota Camry, из-за которой якобы случился конфликт, числится больше сотни штрафов, в том числе за неправильную парковку. При этом автомобиль не принадлежит подозреваемому. Кроме того, по информации СМИ, BMW, на которой скрылся Аббасов, заработала 60 штрафов (часть из них тоже выписаны за неправильную парковку).

В свою очередь, деньги семьи Аббасовых нашли во взятой в ипотеку квартире на Краснодарской улице в том же доме, возле которого произошло убийство, сообщил телеграм-канал Shot. По информации источника, старший брат подозреваемого торгует обувью на одном из маркетплейсов.

"Сильный, добрый парень"

Погибший Кирилл Ковалев, помимо мотоциклов, увлекался BMX и планировал выступление на "Кубке двух столиц", сообщил Shot. В день убийства он приехал в Люблино в гости к своей девушке, с которой давно состоял в отношениях и собирался сделать ей предложение.

При этом брат погибшего Евгений рассказал журналистам, что его родственник получил ножевое ранение не из-за скандала вокруг неправильной парковки. По его словам, погибший хотел предотвратить чужую ссору.





Евгений брат мужчины, убитого на парковке в Москве Он пытался разнять конфликт между девушкой и каким-то (мужчиной), который потом впоследствии позвал своего брата или друга, который нанес поражающий удар.

В свою очередь, мама погибшего рассказала телеканалу Москва 24, что до сих пор не может поверить в произошедшее.

"У меня вчера еще был сын, красивый, умный, который хотел жениться и завести детей, а сегодня у меня его нет", – сказала она.

Также женщина рассказала, что ее сын всегда был за правду. Убийце она пожелала самого сурового наказания.

Отец убитого Олег Ковалев назвал своего сына правдорубом. По его словам, Кирилл не бросал на полпути свои многочисленные спортивные и творческие увлечения.





Олег Ковалев отец убитого Отличный, сильный, добрый русский парень. Правдоруб. Всегда заступался за слабых. Ко всему относился очень ответственно.

Отмечается также, что около подъезда, где произошло преступление, образовался стихийный мемориал.