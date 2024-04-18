18 апреля, 21:22Происшествия
Отец убитого на парковке в Москве мужчины рассказал о его характере
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Олег Ковалев рассказал, что его сын Кирилл, которого убили на парковке в московском Люблине, обладал сильным характером и всегда заступался за слабых. Об этом сообщает газета "Известия".
"Отличный, сильный, добрый русский парень. Правдоруб. Всегда заступался за слабых. Ко всему относился очень ответственно", – прокомментировал отец убитого.
Мужчина отметил, что его сын также не бросал на полпути свои многочисленные спортивные и творческие увлечения.
По словам матери Кирилла Елены Ковалевой, он более 6 лет был знаком со своей девушкой. Семья планировала совместную поездку на море до случившейся трагедии.
"Представьте, (что чувствует девушка. – Прим. ред.), когда собралась выходить замуж и рожать детей и ее молодого человека взяли и убили у нее на глазах", – дополнила Ковалева.
Инцидент произошел между двумя мужчинами на улице Красногвардейской. По информации столичного главка СК РФ, 21-летний водитель припарковал автомобиль на тротуаре, что не понравилось 24-летнему мужчине.
Позднее СК установил личность возможного убийцы. Им стал гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в РФ. Правоохранители уже задержали его отца и друга. Специалисты проверяют законность их нахождения на территории столицы.
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