Брат убитого на парковке в Москве заявил, что он пытался разнять чужой конфликт

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мотоциклиста Кирилла Ковалева зарезали из-за того, что он пытался разрешить конфликт между несколькими мужчинами и женщиной. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил брат 24-летнего погибшего Евгений.

Мужчина объяснил, что его брат не знал никого из участников событий. В тот день он якобы подвез до дома свою девушку, которой собирался через две недели сделать предложение. По словам родственника погибшего, тогда мужчина стал свидетелем конфликта и попытался разнять оппонентов.

"Его ударили ножом, насколько мне известно, и он впоследствии скончался в реанимации. Он пытался разнять конфликт между девушкой и каким-то (мужчиной), который потом впоследствии позвал своего брата или друга, который нанес поражающий удар", – пояснил брат погибшего.

Мать жертвы же рассказала, что ее сын всегда был за правду, занимался спортом и строил планы на будущее со своей девушкой. Убийце своего ребенка она пожелала самого сурового наказания, сообщает Life.ru.

"Я бы лично по кусочкам разрезала этих людей, которые это совершили", – сказала женщина.

По данным издания, жители дома по улице Краснодарской, где и произошел конфликт, постоянно делали замечания владельцу белой Toyota Camry, которая принадлежала подозреваемому в убийстве. Журналисты добавили, что на этой иномарке числится больше 100 штрафов, включая нарушения правил парковки.

Один из жильцов дома за несколько часов до трагедии записал видео, на котором виден автомобиль и его владелец, которого теперь подозревают в убийстве. На кадрах видно, что водитель не реагировал на угрозы позвонить в полицию и спокойно ждал владельца мотоцикла, который мешал ему выехать со двора.

Конфликт произошел 17 апреля возле дома на Краснодарской улице. По данным СК, в результате 21-летний мужчина нанес 24-летнему местному жителю множество ударов руками и ногами, а потом ударил ножом в живот. Нападавший скрылся, а пострадавшего спасти не удалось.

Позднее следователи установили личность возможного убийцы. Оказалось, что это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в РФ. Сейчас правоохранители уже задержали его отца и друга. Специалисты проверяют законность их нахождения на территории столицы, а также законность получения российского гражданства.

Чуть позже в Люблине нашли брошенный автомобиль, на котором мог скрыться подозреваемый в убийстве. Черный BMW обнаружили на Новороссийской улице. Поиски мужчины продолжаются.