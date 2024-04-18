ТАСС: подозреваемый в убийстве москвича не был владельцем припаркованного авто

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Автомобиль Toyota Camry, из-за парковки которого, предположительно, произошел конфликт между мужчинами на юго-востоке Москвы, не принадлежал подозреваемому в убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Иномарка 2018 года за все время была в собственности у другого человека, также уроженца Закавказья", – сообщил собеседник агентства.

Он рассказал, что за машиной числится штраф в 5 тысяч рублей. При этом о том, за какое нарушение владельца обязали его выплатить, источник не уточнил. На автомобиль также наложен запрет на регистрационные действия из-за долгов хозяина.

Инцидент произошел между двумя мужчинами на улице Красногвардейской. По информации столичного главка СК РФ, 21-летний водитель припарковал автомобиль на тротуаре, что не понравилось 24-летнему мужчине.

По информации ведомства, в результате между мужчинами начался словесный конфликт, после чего 21-летний подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места преступления, а 24-летний пострадавший погиб.

В результате произошедшего СК завел уголовное дело. Позже его переквалифицировали на более тяжкую статью. Следователи изучают обстоятельства произошедшего по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских соображений.

Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально. Сейчас его разыскивают следователи.

Для допроса уже задержали отца и друга подозреваемого. Их доставили в управление ведомства.

