ТАСС: подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича объявили в розыск

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полиция объявила в федеральный розыск 21-летнего мужчину, который убил 24-летнего молодого человека в ходе конфликта на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Он, вероятно, скрылся из Московского региона, объявлен в федеральный розыск", – сообщил собеседник агентства.

К поискам подозреваемого в убийстве подключили самых опытных специалистов Главного управления уголовного розыска (ГУУР) Московского уголовного розыска (МУР) МВД РФ, добавил он.

Инцидент произошел на Краснодарской улице в Москве 17 апреля. Причиной стало недовольство 24-летнего москвича выбором парковочного места 21-летним молодым человеком. Он оставил автомобиль на тротуаре.

По данным столичного главка СК РФ, в результате между мужчинами начался словесный конфликт, после чего 21-летний подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места преступления, а 24-летний пострадавший погиб.

В результате произошедшего СК завел уголовное дело. Позже его переквалифицировали на более тяжкую статью. Следователи изучают обстоятельства произошедшего по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских соображений.

Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально.

К настоящему времени следователи задержали отца и друга подозреваемого. Их доставили в управление ведомства для допроса.

