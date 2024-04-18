В Москве задержаны отец и друг подозреваемого в убийстве на парковке

Фото: телеграм-канал "Следком"

Правоохранители задержали отца и друга подозреваемого по делу об убийстве мужчины в ходе конфликта на парковке в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного следственного управления Следственного комитета.

Их доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Кроме того, следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемого и лиц из его окружения. Фотографии фигуранта и других участников драки загрузили в систему распознавания лиц.

Кроме того, проверяется законность нахождения подозреваемого и его родственников на территории Москвы, а также законность получения ими российского гражданства.

Создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Москве.

В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицировали по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".

Конфликт между мужчинами произошел на Краснодарской улице 17 апреля. По данным СК, 21-летний водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре, что вызвало недовольство у 24-летнего местного жителя. Между ними начался словесный конфликт, после чего подозреваемый множество раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота.

Нападавший скрылся с места происшествия, а 24-летний мужчин умер в больнице от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально.

Позже в Москве нашли машину, на которой, по некоторым данным, скрылся подозреваемый. Брошенный автомобиль BMW обнаружили на улице Новороссийской. Прокуратура ЮВАО координирует работу правоохранителей по данному делу.

