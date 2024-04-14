Уголовное дело возбудили после драки рабочих на стройке на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве после массовой драки рабочих на стройке на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка ведомства.

Уточняется, что дело завели по статье 213 Уголовного кодекса РФ.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что на одном из строящихся объектов на востоке Москвы группа мужчин устроили между собой массовую драку", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают причастных к инциденту лиц.

Ранее в ночном клубе в Красноуральске в Свердловской области произошла поножовщина. Один из пострадавших попал в реанимацию в состоянии комы. Следователи возбудили уголовное дело.

До этого полицейские задержали напавшего с ножом на пассажиров поезда на Сокольнической линии. Инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро. В ходе поездки 22-летний мужчина использовал малозначительный повод и спровоцировал конфликт с двумя пассажирами.

