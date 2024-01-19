Полицейские задержали напавшего с ножом на пассажиров поезда на Сокольнической линии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Подозреваемый в нападении с ножом на двоих пассажиров в столичном метрополитене по горячим следам был задержан полицейскими. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро. В ходе поездки 22-летний мужчина использовал малозначительный повод и спровоцировал конфликт с двумя пассажирами.

Уточняется, что он нанес им ножевые ранения, а затем скрылся с места преступления. Пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью. Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли и задержали подозреваемого по месту его проживания на Каширском шоссе.

"В отношении задержанного следствием УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", – уточнили в пресс-службе полиции.

Ранее пресс-служба ГУ МВД РФ по столице заявила, что конфликт в вагоне поезда на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве закончился поножовщиной. Участники конфликта задержаны.

В воскресенье, 24 декабря, в вагоне электропоезда, следующего от станции метро "Китай-город" до станции "Пушкинская", между пассажирами произошел конфликт. Один из участников конфликта достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану.

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