18 апреля, 14:36Происшествия
СК РФ установил личность убившего мужчину на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Следком"
Следователи определили личность подозреваемого, убившего мужчину, который сделал замечание злоумышленнику из-за неправильной парковки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
По информации ведомства, подозреваемым в совершении преступления стал гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в РФ. Сейчас полиция занимается поиском и задержанием мужчины.
Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрея Стрижова представить доклад о ходе расследования дела и обстоятельствах происшествия. Центральный аппарат СК РФ проконтролирует выполнение поручения.
Конфликт между мужчинами произошел 17 апреля. По информации следователей, 21-летний подозреваемый припарковал машину на тротуаре возле подъезда жилого дома, что вызвало недовольство 24-летнего мужчины, который сделал ему замечание.
Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также не менее одного удара ножом в область живота. После злоумышленник скрылся.
От полученных повреждений пострадавший скончался в больнице. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
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