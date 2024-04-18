СК РФ установил личность убившего мужчину на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи определили личность подозреваемого, убившего мужчину, который сделал замечание злоумышленнику из-за неправильной парковки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По информации ведомства, подозреваемым в совершении преступления стал гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в РФ. Сейчас полиция занимается поиском и задержанием мужчины.

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя ГСУ СК РФ по Москве Андрея Стрижова представить доклад о ходе расследования дела и обстоятельствах происшествия. Центральный аппарат СК РФ проконтролирует выполнение поручения.

Конфликт между мужчинами произошел 17 апреля. По информации следователей, 21-летний подозреваемый припарковал машину на тротуаре возле подъезда жилого дома, что вызвало недовольство 24-летнего мужчины, который сделал ему замечание.

Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также не менее одного удара ножом в область живота. После злоумышленник скрылся.

От полученных повреждений пострадавший скончался в больнице. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

