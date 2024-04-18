18 апреля, 13:33Происшествия
Момент убийства из-за парковки в Люблине попал на видео
На кадрах видно, как несколько мужчин выясняют отношения. При этом поножовщина происходит сбоку припаркованной машины.
Конфликт между мужчинами произошел 17 апреля. По данным СК, 21-летний подозреваемый припарковал свой автомобиль на тротуаре возле подъезда жилого дома, расположенного на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал ему замечание.
Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого, по данным следствия, подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также не менее одного удара ножом в область живота. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
От полученных повреждений пострадавший скончался в больнице. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Личность подозреваемого уже установили, сейчас его разыскивают.
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