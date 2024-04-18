Момент убийства из-за парковки в Люблине попал на видео

Момент начала конфликта и убийства мужчины из-за парковки в Люблине попал на камеры видеонаблюдения. Его опубликовали в телеграм-канале столичного следственного управления Следственного комитета.

На кадрах видно, как несколько мужчин выясняют отношения. При этом поножовщина происходит сбоку припаркованной машины.

Конфликт между мужчинами произошел 17 апреля. По данным СК, 21-летний подозреваемый припарковал свой автомобиль на тротуаре возле подъезда жилого дома, расположенного на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал ему замечание.

Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого, по данным следствия, подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также не менее одного удара ножом в область живота. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

От полученных повреждений пострадавший скончался в больнице. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Личность подозреваемого уже установили, сейчас его разыскивают.

