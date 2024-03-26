СК РФ возбудил дело после нападения мужчины на двух людей во Фрязине

Фото: телеграм-канал SHOT

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Фрязина, подозреваемого в покушении на убийство двух людей, среди которых один несовершеннолетний. Об этом сообщает подмосковный главк СК РФ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что дело заведено по части 3 статьи 30, подпунктам "а, л" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц").

По информации следствия, 25 марта подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо компьютерного клуба, который расположен в городе Фрязине. Там около входа он увидел мужчину, подошел к нему и из-за личной неприязни ударил ножом. После этого он вошел в помещение, нанес удары несовершеннолетнему и скрылся с места происшествия, говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что потерпевшим оказали экстренную медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшему вскоре предъявят обвинение, и суд изберет ему меру пресечения.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль Щелковской городской прокуратурой, написала подмосковная прокуратура в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Пушкине пьяная женщина кинула нож в сторону своей 10-летней дочери. Предварительно, все случилось во время ссоры. Как указали в подмосковной прокуратуре, девочка рассказала о случившемся своей подруге, отец которой вызвал скорую помощь и полицейских.