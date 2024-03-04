Пьяная жительница Пушкина ранила дочь ножом

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Пьяная женщина кинула нож в сторону своей 10-летней дочери в микрорайоне Серебрянка города Пушкина. Об этом сообщает подмосковная прокуратура в своем телеграм-канале.

Предварительно установлено, что инцидент произошел 3 марта этого года в ходе ссоры. По данным ведомства, 45-летняя женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители заявили, что девочка рассказала о случившемся своей подруге, отец которой вызвал скорую помощь и полицейских. Ребенок получил резаное ранение колена, сейчас девочке оказана необходимая медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.

Пушкинская городская прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины инцидента, а также дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как пишет подмосковный главк СК России в телеграм-канале, девочка была доставлена в больницу, сейчас она уже выписана. Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 марта в квартире дома на Черноморском бульваре в Москве нашли тело мужчины с ножевыми ранениями. Предварительно, удары ножом могла нанести его 44-летняя сожительница в ходе ссоры. По данным столичной прокуратуры, правоохранители уже задержали подозреваемую.

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