СК завел дело на подростка, напавшего с ножом на сверстника в Кисловодске

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитанника детдома, который из-за ревности напал с ножом на своего сверстника в Кисловодске. Об этом сообщает региональное СУ СК России в своем телеграм-канале.

Там указано, что уголовное дело возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

По данным следствия, вечером 17 февраля 2024 года между подростками в Кисловодске на почве ревности возник конфликт, в результате которого воспитанник детдома один раз ударил оппонента ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, отметили правоохранители.

В ведомстве добавили, что подозреваемого задержали, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента. Более того, будет дана оценка действиям администрации и педагогов детдома, заключили там.

В свою очередь, мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем телеграм-канале рассказал, что врачи городской больницы смогли стабилизировать состояние пострадавшего, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что 22-летний волгоградец напал с ножом на бригаду скорой помощи, приехавшую на вызов. По информации городской Клинической станции скорой медицинской помощи, фельдшер и медсестра не получили серьезных травм, на место происшествия вызваны полицейские. Также фельдшер пишет заявление в полицию о нападении, уточнили там.

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