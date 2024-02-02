Полиция ищет напавшего с ножом на фигуриста Дикиджи в метро Санкт-Петербурга

Фото: телеграм-канал Team Dikidzhi

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском мужчины, который напал с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи в вагоне метро Санкт-Петербурга. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошел 2 февраля примерно в 19:30. В вагоне метро неизвестный ударил спортсмена по голове, а после потребовал уступить ему место, угрожая ножом.

На данный момент правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сам фигурист рассказал об этом происшествии в своем телеграм-канале, добавив, что он не пострадал.

"Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже – и все. Нахожусь с полицейскими, буду писать заявление", – заявил он.

Спустя время тренер спортсмена Олег Татауров поделился с ТАСС деталями инцидента. Как он утверждает, мужчина начал отнимать у Дикиджи рюкзак, а потом вытащил из кармана нож. Тренер также предположил, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Владислав оттолкнул его, когда он приставил нож к горлу, и вышел из вагона. Состояние у Влада нормальное, порезов нет, слава богу", – уточнил он.

Дикиджи выиграл серебро на чемпионате России, который состоялся в декабре 2023 года в Челябинске. Кроме того, он является победителем двух этапов Гран-при России – в Казани и Москве.

Ранее подозреваемый в нападении с ножом на двоих пассажиров в столичном метрополитене был задержан полицейскими. По данным прокуратуры, инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро.

До этого следователи возбудили уголовное дело после убийства девушки в квартире жилого дома на Мукомольном проезде в Москве. По информации следствия, 37-летний мужчина во время ссоры с 25-летней девушкой напал на нее с ножом. От полученных ранений та скончалась на месте происшествия.



"Московский патруль": избившего подростка мужчину арестовали на 2 месяца в столице