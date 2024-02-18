Волгоградец напал на бригаду скорой помощи, приехавшую на вызов

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Житель Волгограда напал с ножом на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов. Об этом сообщает городская Клиническая станция скорой медицинской помощи на своей странице во "ВКонтакте".

Отмечается, что инцидент произошел в Кировском районе Волгограда (Санаторный). 22-летний пациент напал с ножом на фельдшера бригады № 511 и медсестру. Серьезных травм удалось избежать, на место происшествия вызваны полицейские, фельдшер пишет заявление в полицию о нападении, написано в публикации.

Случившееся не повлияло на работу служб скорой помощи, поступающие вызовы обслуживаются другими бригами, говорится в сообщении.

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