Полицейский ранен в результате нападения троих неизвестных в Чечне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трое неизвестных осуществили нападение на сотрудника полиции в чеченском селе Старый Ачхой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел ночью 14 февраля, когда трое неизвестных с огнестрельным оружием напали на полицейского. В результате правоохранительные органы ликвидировали их ответным огнем. Однако, по информации ведомства, в результате происшествия ранения получил один из сотрудников полиции.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Сейчас, как сообщили в СК РФ, выясняются личности нападавших.

Следователи завели уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли из дома пенсионера из Краснодарского края 25 револьверов и пистолетов, включая "Браунинг" 1910 года. У него же нашли почти 4 тысячи патронов, дополнительные запчасти к оружию и глушители.

Уточняется, что пенсионер ранее не был судим, а существенных нарушений за ним не наблюдалось. Сам житель назвал себя коллекционером и охотником со стажем.



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