Полицейские изъяли у пенсионера из Краснодарского края 25 револьверов и пистолетов

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли из дома пенсионера из Краснодарского края 25 револьверов и пистолетов, включая "Браунинг" 1910 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу краевой прокуратуры.

В ходе обыска у 69-летнего жителя Усть-Лабинска нашли 20 пистолетов, включая "Вальтеры", "Люгеры", пистолеты ТТ и "Маузер". Некоторые из них были созданы еще до революции 1917 года и до Великой Отечественной войны, уточнили в пресс-службе.

Также мужчина хранил дома пять револьверов "Наган", изготовленные как до, так и во время Великой Отечественной войны. У него же нашли почти 4 тысячи патронов, дополнительные запчасти к оружию и глушители.

Уточняется, что пенсионер ранее не был судим, а существенных нарушений за ним не наблюдалось. Сам житель назвал себя коллекционером и охотником со стажем.

По данным ФСБ РФ, только за июнь и июль месяц в 53 субъектах России было выявлено 217 нелегальных "оружейников". Нарушителей выявили в Хабаровском, Забайкальском, Алтайском, Ставропольском, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском крае и других субъектах.

Также была прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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