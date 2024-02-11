СК возбудил дело после покушения на убийство мужчины на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело после покушения на убийство мужчины в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел 9 февраля. В ходе конфликта мужчина нанес другому несколько ударов топором в области головы и спины. Пострадавшему удалось выбежать на улицу и попросить помощи у прохожих. После этого его госпитализировали.

"Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время мужчина, совершивший преступление, задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство") УК РФ.

До этого женщина зарезала знакомого в ходе пьяной ссоры в квартире на юге Москвы. Инцидент между знакомыми произошел во время распития спиртных напитков. Они находились в квартире у подозреваемой в убийстве.

