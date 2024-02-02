Суд арестовал жителя Ногинска после нападения на бывшую жену

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Суд арестовал 56-летнего жителя Ногинска, который напал на 49-летнюю бывшую жену с ножом и револьвером. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство"), сообщает главк Следственного комитета РФ по Подмосковью в своем телеграм-канале.

Там указали, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели ряд судебных экспертиз. В данный момент продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, говорится в сообщении.

Инцидент произошел 28 января. По данным ведомства, обвиняемый напал на потерпевшую из-за разногласий, связанных с воспитанием общего ребенка. Следователи полагают, что мужчина сначала избил женщину, ударил ее ножом по разным частям тела, а также несколько раз выстрелил из револьвера. Пострадавшая и ребенок смогли убежать.

Отмечается, что нападавшего в тот же день задержали правоохранители и доставили в следственный отдел.

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