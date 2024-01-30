Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жительница Ногинска выжила после нападения бывшего мужа с ножом и револьвером. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

По информации следствия, 28 января 56-летний мужчина пришел в квартиру 49-летней потерпевшей, на почве разногласий в воспитании общего ребенка у них возникла ссора. Подозреваемый сначала избил женщину, потом ударил ее ножом по различным частям тела, а также несколько раз выстрелил из револьвера. В какой-то момент женщина вместе с ребенком убежали из квартиры.

Отмечается, что в этот же день оперативные сотрудники задержали мужчину. Его доставили к следователю следственного отдела по Ногинску ГСУ СК РФ по Московской области для проведения следственных действий. Мужчину подозревают в покушении на убийство бывшей жены (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

В ближайшее время ему предъявят обвинение и по ходатайству следствия судом будет избрана мера пресечения.

Ранее 34-летняя женщина зарезала мужчину в ходе пьяной ссоры в квартире многоэтажного дома на Кавказском бульваре на юге Москвы. Установление обстоятельств дела контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

До этого столичные следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины на юго-западе города. Дело расследуется по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц".

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