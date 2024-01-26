СК завел дело по факту покушения на убийство на юго-западе Москвы

Фото: Следственный комитет РФ

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины на юго-западе города, сообщается в телеграм-канале СУ СК по Москве.

Дело расследуется по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц". По данным ведомства, 24 января мужчина и женщина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на проезде Карамзина, нанесли в ходе конфликта множественные удары ножами по телу знакомого.

Потерпевший смог выбежать из квартиры на улицу, где попросил помощи у прохожей женщины. Она и вызвала скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали.



После случившегося подозреваемая женщина скрылась с места происшествия, а мужчину задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.



Сотрудникам органа дознания поручили провести оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемой.

Ранее неизвестный убил супружескую пару в частном доме под Пермью. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство двух лиц из корыстных побуждений").

До этого столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство на улице Айвазовского в Москве. По данным следователей, 45-летний мужчина в ходе конфликта вытолкнул из окна жилого дома малознакомую 22-летнюю девушку.

"Московский патруль": мужчина убил мать и закопал ее тело