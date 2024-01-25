Мужчину задержали за развращение 13-летней девочки на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении мужчины, развратившего 13-летнюю девочку на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По данным следствия, 24 января 2024 года гражданин, находясь около административного здания на бульваре Адмирала Ушакова, пользуясь тем, что в присутствии несовершеннолетней нет взрослых, совершил в отношении 13-летней девочки развратные действия", – говорится в сообщении.

После произошедшего пострадавшая рассказала обо всем родителям, а они обратились в полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста"). Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. Сотрудники ведомства намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее подобный инцидент произошел на юго-востоке Москвы. Мужчина 1996 года рождения совершал развратные действия в отношении ранее знакомой девочки 2010 года рождения в мессенджере. В полицию о происходящем заявила мать потерпевшей.

