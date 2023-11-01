В Москве продюсер получил 13 лет колонии за растление детей в течение 11 лет

Фото: телеграм-канал Mash

Продюсер Михаил Разумовский получил 13 лет колонии строгого режима за растление малолетних в течение 11 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета по Москве.

"В период с 2010 по 2021 год обвиняемый, находясь на территории различных субъектов Российской Федерации, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, совершил в отношении шести малолетних детей действия сексуального характера, используя также свои профессиональные навыки для знакомства и общения с ними", – говорится в сообщении.

Нагатинской районный суд столицы назначил мужчине 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Ему также запретили на 15 лет осуществлять деятельность, связанную с обучением и воспитанием детей.

Разумовского признали виновным по двум эпизодам об иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. Кроме того, он был обвинен в трех эпизодах развратных действий, совершенных в отношении двух и более лиц.

Ранее стало известно, что суд назначил мужчине из Среднеколымска 18 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней девочки. Происшествие случилось 21 мая. В тот момент 42-летний мужчина обманом привел к себе домой 9-летнюю школьницу, а после надругался над ней.

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