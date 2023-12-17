Мужчину арестовали в Петербурге за изнасилование и убийство девочки в 1999 году

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Николая Федорова по подозрению в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1999 году. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Инцидент произошел 7 апреля в доме на Придорожной аллее в Санкт-Петербурге. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал девочку, а затем совершил убийство. Действия Федорова классифицировали по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ.

"15.12.2023 Федоров был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Обвинение не предъявлялось", – говорится в сообщении.

По результатам заседания, мужчину поместили под стражу. Он пробудет по арестом до 15 января 2024 года.

До этого 29-летний мужчина совершил развратные действия в отношении троих детей на юго-западе Москвы. Столичный главк Следственного комитета (СК) РФ завел уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и по части 3 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия"). Следователи ходатайствовали об аресте мужчины.

