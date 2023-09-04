СК попросит арестовать обвиняемого в растлении девочки в вагоне метро в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет ходатайствует об аресте обвиняемого в изнасиловании девочки в вагоне московского метро на Таганско-Краснопресненской линии. Об этом рассказали в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета России по столице.

По информации ведомства, сейчас с ним проводят следственные мероприятия.

Следователи предъявили ему обвинение по уголовному делу, которое было возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

По версии следствия, 2 сентября в вагоне поезда, который следовал от станции "Котельники" до "Рязанского проспекта", мужчина изнасиловал незнакомую малолетнюю девочку, а потом скрылся с места преступления.

"Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска установлена причастность 23-летнего фигуранта к совершению данного преступления", – сообщили в ведомстве.

Ранее в июле сообщалось, что Следственный комитет по Москве возбудил дело против 37-летнего мужчины и 20-летней девушки, которые совратили 13-летнюю девочку в подвале дома на севере столицы. Задержанного мужчину также проверяют на причастность к совершению подобных преступлений ранее.

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